New Salary Account Package: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದುವೇ, ʼಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ʼ ಅಥವಾ ʼಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಖಾತೆʼ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಏನಿದು ʼಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ʼ? ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಖಾತೆ/ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Composite Salary Account Package) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಏಕೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಹೊಸ ವೇತನ ಖಾತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅವರ ವೇತನ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಖಾತೆ?
ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಖಾತೆ/ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂಬುದು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಓನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ?
ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಖಾತೆ/ಸಂಯೋಜಿತ ವೇತನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ NEFT, RTGS ಮತ್ತು UPI ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಉಚಿತ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಂತಹ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಸತಿ ಸಾಲಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳು, ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಸಮಗ್ರ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
* ₹1.50 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ
* ₹2 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ವಾಯು ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.
* ₹1.50 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ
* ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕವರ್, ಜೊತೆಗೆ ಐಚ್ಛಿಕ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಯೋಜನೆಗಳು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್/ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿತ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಗಳು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮನ್ನಾ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಕೀಕೃತ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ:
ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಆರಂಭವು ಸರ್ಕಾರದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ 2047 ರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
