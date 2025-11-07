English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : 10,643 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 7, 2025, 04:12 PM IST
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ : 10,643 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾದ ಬಂಗಾರ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ  ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನ 10,643 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 30,090 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಐಬಿಜೆಎ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 439 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,20,231 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು 1,20,670 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.  ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದು 232 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,48,010 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು 1,48,242 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. 

ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲೆ :
ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ (999) ರೂ. 12,023
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ. 11,735
20 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ. 10,701
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ. 9,739
14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ. 7,755

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 2027ರಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ : ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಸೂಚನೆ : IBJA ಹೊರಡಿಸಿದ ದರಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು GST ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಘದ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

