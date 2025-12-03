English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..!‌ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..!‌ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

cooking oil price: ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 3, 2025, 10:56 AM IST
  • ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು 7,50,000 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
  • ಭಾರತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
camera icon5
rupee
ಡಾಲರ್‌ ಎದುರು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ರೇಕ್‌? ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರ
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
camera icon8
DMart Tips
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ! ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು..
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon4
Guru Gochar
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon12
planets transit 2025 effects
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 6 ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್..!‌ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ

cooking oil price: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಲು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರೀ ಈ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ

Add Zee News as a Preferred Source

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಐದು ಡೀಲರ್‌ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತವು ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ

ಡೀಲರ್‌ಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಶೇ. 4.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 6,30,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 4,00,000 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಶೇ. 44 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,45,000 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಶೇ. 11.5 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ 1.18 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೋಯಾ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೇಪಾಳದ ಭೂ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಸುಮಾರು 30,000 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಸುಂಕ ರಹಿತ ಸೋಯಾ ಎಣ್ಣೆ ಸರಕುಗಳು ಆಮದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಡೀಲರ್‌ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಮದುದಾರರಾದ ಪತಂಜಲಿ ಫುಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಆಶಿಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ಖರೀದಿದಾರರು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಟನ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $100 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹುಷಾರ್..! ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದಿದ್ರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ ಬಿಡಿಗಾಸು ಸಿಗಲ್ಲ

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು 7,50,000 ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇದು ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು? - ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ $100 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ $200 ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ಗದ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.
 

Edible Oil PricesEdible OilOil pricesCooking oil price dropಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು

Trending News