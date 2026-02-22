English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ?

ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ?

cooking oil: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 22, 2026, 07:32 PM IST
  • ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
  • ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೇವೆ

Trending Photos

ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Grapes
ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ನುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ..
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ..
camera icon9
Shukraditya Raja Yoga
ಸೂರ್ಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಟರಿ..
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು ಧನರಾಜ..
camera icon5
lord kubera all time favourite zodiac signs
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳಿವು! ಹಣದ ಕೊರತೆಯೇ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವನು ಧನರಾಜ..
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಟ.. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?
camera icon6
ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಹೊಡೆತ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಾಟ.. ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಇಳಿಕೆ?

cooking oil: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು, ಕಚ್ಚಾ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೇ 31 ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Prices: ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇಕ್‌!..ಬಂಗಾರ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಚ್ಚಾ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ, ಕಚ್ಚಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಆಮದು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಈಗ, ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಮದು ಸುಂಕ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮೂರು ವಿಧದ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ 27.5 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 16.5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ₹590 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ: ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ಶಂಕೆ!

ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸ ಕಡಿಮೆ ಸುಂಕದ ಸರಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರವು ಈ ನವೀನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Cooking OilCooking oil price dropIndia edible oil import duty cutcrude palm oil tax reductioncooking oil price drop in India

Trending News