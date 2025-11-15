ತೈಲ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ!

Cooking Oil Prices Drop Big in India: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ದರಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ತಂದಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕುಸಿತವೂ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಭಾರತವು 2024-25ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 15.96 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ದ್ರಾವಕ ಹೊರತೆಗೆಯುವವರ ಸಂಘ (SEA) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆಮದು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಮೌಲ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 2023-24ರಲ್ಲಿ ರೂ.1.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿದ್ದ ತೈಲ ಆಮದು 2024-25ರಲ್ಲಿ ರೂ.1.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ದೇಶೀಯ ದರಗಳು ಇಳಿದಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಣ್ಣೆ ದಾಸ್ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾರತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು 2.2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮೌಲ್ಯ 15 ಪಟ್ಟು ಏರಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು 54.70 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಗಿದೆ. ತಾಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು 7.58 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಅವಲಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು SEA ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಪೂರೈಕೆಯ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ದರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.