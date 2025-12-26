2026ರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ

new gold: ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹಲವರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಎರಡರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ $12,000 ಗಡಿ ದಾಟಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 140 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ 35 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 2009 ರ ನಂತರ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ತಾಮ್ರವನ್ನು "ಹೊಸ ಚಿನ್ನ" ಮತ್ತು "ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯ. ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಾಮ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸಹ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಜಗತ್ತು ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಮ್ರದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ತಾಮ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಮ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಗಣಿಗಳ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭವಿಷ್ಯದ ಲೋಹವಾಗಿ ತಾಮ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ.