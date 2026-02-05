ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ! ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Investment Tips: ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗು ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಏರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿಶ್ಚಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೀಗ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಪರ್ಯಾಯ ಲೋಹಗಳ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು?
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏರತೊಡಗಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಖರೀದಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಿಲೋ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?
2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ 316 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇತ್ತು. 2026ರ ಜನವರಿ 1ರವೇಳೆಗೆ ಅದು ಕೆಜಿಗೆ 1,292.50 ರುಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 35 ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 12,000 ಡಾಲರ್ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ತಾಮ್ರದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಸಿರು ಶಕ್ತಿ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಈಗ ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಂತೆಯೇ (ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಧಿಗಳು), ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾಮ್ರದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯರು ತಾಮ್ರದ ಮೇಲೆ ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್ ಸರಕು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾಮ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್, ವೇದಾಂತ ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ, ಐಸಿಐಸಿಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್, ಡಿಎಸ್ಪಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ಫಂಡ್ನಂತಹ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಾರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತಾಮ್ರ ಇಟಿಎಫ್ ತರಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತಾಮ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ವಾಹನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲ.