  • Kannada News
  • Business
  • ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೋಹ! ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೋಹ! ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ

Investment for Profit : ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿಯಾದರೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿರತ ಓಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಈ ಲೋಹವೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಲೆಯುತ್ತಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 23, 2025, 04:02 PM IST
  • 2026 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಲೋಹ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ $13,000 ತಲುಪಬಹುದು
  • ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ದೇಶದ ಮಿನಿ ರತ್ನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಆಗಿದೆ

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೋಹ! ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ

Investment for Profit : ಈ ಲೋಹದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು. ಆ ಅಪರೂಪದ ಲೋಹ ಮತ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದುವೇ ತಾಮ್ರ. ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಲಂಡನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (LME) ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಮೊದಲು, ತಾಮ್ರವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು 12,000 ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 10.76 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿವೆ. ಸೋಮವಾರ, ತಾಮ್ರವು LME ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ $11,982 ರಂತೆ 0.9% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 2025 ರಲ್ಲಿ, ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ, ಇದು 2009 ರ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪೂರೈಕೆ ಬಿಗಿತ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು AI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬುಲಿಶ್ ಅಂದಾಜಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್. 2026 ರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.

2026 ರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
2026 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ವೇಳೆಗೆ ತಾಮ್ರವು ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ $13,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಲೋಹವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಲೋಹ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.

 ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬಿಗಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ತಾಮ್ರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಲೋಹವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.

ತಾಮ್ರದ ಬೆಲೆ ಏಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ
ತಕ್ಷಣದ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಲೋಹ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ರಫ್ತು ಶುಲ್ಕ (ಸುಂಕಗಳು) ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅನೇಕ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಗಿತಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಾಮ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಮ್ರದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು
ವೇದಾಂತವು ಡೈವರ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ತಾಮ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ತೂತುಕುಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವಾಸ್ಸಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಯೋಜಿತ ತಾಮ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾಮ್ರ ರಾಡ್ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಮ್ರ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್‌ನ ದಹೇಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಯೋಜಿತ ತಾಮ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮ್ ತಾಮ್ರ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಾಪರ್ ದೇಶದ ಮಿನಿ ರತ್ನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಪಿಎಸ್‌ಯು ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳಿಂದ. ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಅದಿರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

