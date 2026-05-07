Short Term Crops: ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈತರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Profitable Farming: ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಯು ರೈತರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈತರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ರೈತರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಯು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ರೈತರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ 35 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದರೆ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲೋಮಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೊಲವನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಸಡಿಲವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಹೊಲದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ ಅದು ಬೇರು ಕೊಳೆತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು - ಉದಾಹರಣೆಗೆ RCR 728 ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭರವಸೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ, 8 ರಿಂದ 10 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಸಾಕು. ಬೆಳೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಅದು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಸರಿಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೀಜಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು ₹8,000 ರಿಂದ ₹10,000 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಂದೇ ಎಕರೆಯಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.