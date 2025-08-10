ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ... 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯಾಗುವಿರಿ! ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ

Coriander Farming : ರೈತರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಈ ತರಕಾರಿ 40 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದರ ವಿಧವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಸಿಆರ್ 728 ವಿಧದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೊಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಹೊಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಲೋಮಿ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ರೈತರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬಹುದು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು, ಹೊಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಸರಿಯಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ನಂತರ, ಈ ಬೆಳೆ 45 ರಿಂದ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾರ್ದೋಯ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಟಿಯಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸವೈಜ್ಪುರ ತಹಸಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ರೈತರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೇರಾ ಪುರ್ಸೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರೈತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 300 ರೂ.ಗಳ ಸಗಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು 10 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಹೊಲದಿಂದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಕಳೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ 15 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಲದಿಂದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವನು ಕೊಳೆತ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಾನೆ.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು
ಹೊಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರೋಟವೇಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಿಸಾರ್ ಸುಗಂಧ್ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೆಣಬಿನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೀಜಗಳ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳು ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫಾಸ್ ಎಂಬ ಔಷಧದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ನಂತರ, ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ನೆಟ್ಟ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಳುವರಿ
ಹಾರ್ಡೋಯ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ರೈತರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೃಷಿಯು ರೈತರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಸಾಲೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎರಡೂ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳ ಬೆಲೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ರೈತನಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
