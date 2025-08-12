ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ.. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ! ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಖರ್ಚಾಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?

Petrol Pump Cost: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು. ವೆಚ್ಚವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ವೆಚ್ಚವು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖರ್ಚು
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾರಾಟ ಕಚೇರಿ, ಅಂಗಡಿ ಕೊಠಡಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಭೂಗತ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು. ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಗಾಳಿ ತುಂಬುವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರು ತಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು 182 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು 10 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮುಕ್ತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಬೇಕು?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 800 ಚದರ ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 1200 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಬಳಿ, 18 ಚದರ ಮೀಟರ್ ನಿಂದ 2000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 15,000 ರಿಂದ 20,000 ರೂ. ನೀವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನ ವೆಚ್ಚವು 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?
BPCL, HPCL ನಂತಹ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿ. ನೀವು ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವು 15,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 20,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಭೂಮಿಯ ವಿವರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.