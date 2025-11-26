English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ

500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ

cost of printing 500 rupee: 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Nov 26, 2025
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಷ್ಟು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಆರ್‌ಬಿಐ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
  • ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು 2.94 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚ

cost of printing 500 rupee: ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ನ ಏಕೈಕ ಹಕ್ಕು. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು RBI ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು RBI ಗವರ್ನರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಎಷ್ಟು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 1957 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್‌ಬಿಐ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 115 ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ರೂ. 85 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೇರಿವೆ . ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: December 2025 New Rules : ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವರೆಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 1 ರಿಂದ ಆಗುವ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ, ಆರ್‌ಬಿಐ ರೂ.200, ರೂ.500 ಮತ್ತು ರೂ.2000 ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಅಮೂಲ್ಯ. ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐನ ಒಟ್ಟು ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2016 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2017ರ ನಡುವೆ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.7,965 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ರೂ.3,420 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ 133% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾದ ಲಾಭವು 54% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2017 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2017 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,695.7 ಕೋಟಿ ಹೊಸ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2000 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ನಂತರ, ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಟು ಮುದ್ರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯ..?! ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೇ ಕಾರಣಾನಾ?

500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮುದ್ರಣ:

1 ನೋಟಿನ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ : 2.94 ರೂ.
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು 2.94 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 497 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮುದ್ರಣ:

1 ನೋಟಿನ ಮುದ್ರಣ ವೆಚ್ಚ : 3.54 ರೂ.
೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಬದಲಾಗಿ ೨೦೦೦ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೊಸ ನೋಟನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕಾಗದ, ಶಾಯಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ದಾರ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ಶಾಯಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2025 :ಮರುಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ! ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಜಾರಿ

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

