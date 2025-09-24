ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆಯ ( EPFO) ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ 119 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗುಂಪು EPFO ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ 1996 ರಲ್ಲಿ EPF ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನೌಕರರು ಶಾಸನಬದ್ಧ ವೇತನ ಮಿತಿಯಾದ 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
1996 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ನೌಕರರು ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಿಜವಾದ ವೇತನ ಕಡಿತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಈ 119 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಅವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ : ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಾರಾ 11(3) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲಇದು ಕಡಿಮೆ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್ಒ ವಾದಿಸಿತು.
ಮಾರ್ಚ್ 28, 2025 ರಂದು, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರ ಮೊದಲು ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಯೋಜನೆ 2014 ರಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹರೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೂರು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ.. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಬಾರಿ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ..
ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು (2022 SCC ಆನ್ಲೈನ್ SC 1521) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೌಕರರು ಕಟ್-ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
"ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ (2022 SCC ಆನ್ಲೈನ್ SC 1521) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಜಂಟಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು "ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು" ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ವೇತನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು.