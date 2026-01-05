English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Credit Card Limit:ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ 5 ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ!

Credit Card Limit: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿ: ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪಾವತಿ ಇತಿಹಾಸ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಳಕೆಯ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 5, 2026, 03:53 PM IST
  • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನೀವು ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ

Credit Card Limit:ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IRCTCಯಿಂದ ದುಬೈ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ನೋಡಿ

 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್‌ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಬದಲು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ, ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಈಗಿರುವ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ ವಿಚಾರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12,500 ರೂ. ಇಟ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 70 ಲಕ್ಷ! ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ..

