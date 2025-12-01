English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು SIP ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು SIP ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

15 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ Power of Compoundingನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 1, 2025, 06:42 PM IST
  • SIP ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ
  • ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
  • ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಶುರು! 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.. RBI, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ
camera icon7
Gold
ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಪತ್ಯ ಶುರು! 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.. RBI, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಲುವೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ
&quot;ಆ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು.. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು&quot;: ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
camera icon12
Shah Rukh Khan
"ಆ ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿತ್ತು.. ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು": ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon4
Guru Gochar
ಡಿ.5ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ!!
camera icon5
Panchagrahi Yoga
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಪಂಚಗ್ರಹಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದಾರೆ!!
15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು SIP ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

SIP Calculator: SIP ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ (Lumpsum) ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ SIPಗಳ ಮೊತ್ತವು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ Power of Compoundingನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ 12% ಲಾಭವನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿಯ ಕಾರ್ಪಸ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು SIP ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 500 ರೂ. ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್‌ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ನಕಲಿ ನೋಟು! ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ..

ನೀವು ಶೇ.12 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನ ಊಹಿಸಿದರೆ, ಏಂಜೆಲೋನ್ SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹19,900 SIP ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ₹1,00,41,062 ಕೋಟಿಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ.

ಅದೇ ನೀವು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಏಂಜೆಲೋನ್ SIP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 14,800 ರೂ.ಗಳ SIP ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ₹1,00,17,574 ಕೋಟಿ ನಿಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. SIP ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ :ನಿವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಭ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

SIP CalculatorSIP Calculationcrorepati SIP CalculatorMutual Fund SIP₹1 Crore Fund

Trending News