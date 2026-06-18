Petrol Diesel Rates: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 80 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂಧನ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವಾಸ್ತವವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕೋಷ್ಟ (PPAC) ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 16ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 78.66 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದರ 70.70 ಡಾಲರ್ ಇದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 146.09 ಡಾಲರ್ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತು. ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 114.48 ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 106.23 ಡಾಲರ್ ಇದ್ದ ದರ ಇದೀಗ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಶಮನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ತಜ್ಞರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿದರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಧನ ದರಗಳನ್ನ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವನ್ನ ಈಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೂ ತನ್ನ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಆದಾಯವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಆದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಲಿದೆ.