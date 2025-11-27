English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

Crude Oil: ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 27, 2025, 10:35 AM IST
  • OPEC+ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ
  • 2025 ರಿಂದ 2027ರ ನಡುವೆ ಪೂರೈಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಚ್ಚಾತೈಲ, ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ

Crude Oil: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ FY27 ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $30 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ 18 ರೂ. ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ JP ಮೋರ್ಗನ್ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 30 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ EPFO:ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಜೆಪಿ ಮೋರ್ಗನ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ₹18ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ (₹18–₹20) ಬೆಲೆಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನೀರಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.

OPEC+ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. 2025 ರಿಂದ 2027ರ ನಡುವೆ ಪೂರೈಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರೈಕೆಯೇ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $30ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹5600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ 2027ರಲ್ಲಿ ಇದು ₹3000ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಬ್ಯಾನ್!‌? ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ RBI..

ಇದೀಗ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು $62–$63 ನಡುವೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಇಳಿಕೆ ದೇಶದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ತರಬಹುದು.
 

