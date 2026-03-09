ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ 9ರ ಸೋಮವಾರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 22 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $110ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಕಚ್ಚಾತೈಲವು ಇದೀಗ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ $119.43ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 36 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $150 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕುವೈತ್ನಿಂದ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿತ
OPECನ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಕುವೈತ್, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕುವೈತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹಡಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ನ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದಕ್ಷಿಣ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸುಮಾರು 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಈಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಕಡಲಾಚೆಯ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE) ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಷೇರುಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೇಬಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼಈ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಕೆಯು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ "Small Price"ʼ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ 'ಟ್ರುತ್ ಸೋಷಿಯಲ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ʼಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವವರು ಮೂರ್ಖರುʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.