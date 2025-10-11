ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು ದೇಶ! ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಭೀಕರ ಎಂದ ಜನ

Donald trump effect on Crypto market : ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು H1B ವೀಸಾಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈಗ, ಟ್ರಂಪ್ ನೇರವಾಗಿ ಚೀನಾದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಥೆರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಡಾಡ್ಜ್ ಕಾಯಿನ್ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆಯೇ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎ-ವಿಡಿಯೋ, ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರವು 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. $19 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವು $560 ಬಿಲಿಯನ್ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1.75 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 177.44 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ.
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ? : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.42 ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು $1,11,542.91 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಎಥೆರಿಯಮ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಎಥೆರಿಯಮ್ ಶೇಕಡಾ 12.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $3,778.31 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? ಷೇರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಮರುಜೀವ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.