English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು ದೇಶ! ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಭೀಕರ ಎಂದ ಜನ

Donald Trump tariff : ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 11, 2025, 08:15 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಕಂಗಾಲು
    • ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಭೂಕಂಪ
    • ಜನರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ..

Trending Photos

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?
camera icon7
Why is China constantly buying gold? India also increased its gold reserves
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೀನಾ..! ಭಾರತದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಆಭರಣ ದರ?
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
camera icon6
Baba Vanga Predictions
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಂದೂ ನಡೆಯದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಭವಿಷ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
camera icon7
Deepavali Decoration
ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಚಂದಕ್ಕಲ್ಲ! ಅದರ ಹಿಂದಿವೆ ಈ 5 ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿತ್ತು ದೇಶ! ಭೂಕಂಪದ ಅಲೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇದು ಭೀಕರ ಎಂದ ಜನ

Donald trump effect on Crypto market : ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು H1B ವೀಸಾಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈಗ, ಟ್ರಂಪ್ ನೇರವಾಗಿ ಚೀನಾದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಈಗ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಥೆರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಡಾಡ್ಜ್ ಕಾಯಿನ್‌ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆಯೇ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎ-ವಿಡಿಯೋ, ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ! ಅದೂ ಸಹ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ ಜೊತೆ.. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ?

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧಾರವು 1.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. $19 ಬಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವು $560 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1.75 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 177.44 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 2.88 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ವಿಧಾನ

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ? : ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನಿರ್ಧಾರದ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.42 ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು $1,11,542.91 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಎಥೆರಿಯಮ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು. ಎಥೆರಿಯಮ್ ಶೇಕಡಾ 12.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $3,778.31 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? ಷೇರು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಮರುಜೀವ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Crypto marketshare marketDonald Trump tariffDonald Trumptariff on china

Trending News