ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಬೆಳೆ ಇದು : 10 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್

ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕೇವಲ 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುವ ಈ ಬೆಳೆ ರೈತರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲುವ ಬೆಳೆ :
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತಿದ 40 ರಿಂದ 70 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದಾಯ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ:
ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸರಿಯಾದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು:
ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 25 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳು:
ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ, ಥಾರ್ ಶೀತಲ್, ದುರ್ಗಾಪುರಿ, ಅರ್ಕಾ ಶೀತಲ್ ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೊಲದ ಸಿದ್ಧತೆ:
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೊಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ.
ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ:
ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 1.5 ರಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ರೈತರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ:
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 8 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರುಹಾಕುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ? :
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ: ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಳುವರಿ 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವುದು. ಅದರ ಬೆಳೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಕೇವಲ 40 ರಿಂದ 70 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ರೈತರು ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, 1 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35-45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ರೈತರು 70 ರಿಂದ 120 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ 12-20 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ರೈತರು ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10-12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಾಭ :
ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ರೈತರು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.