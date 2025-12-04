ಭಾರತ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದೆ ತಡ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯಗೋಡು ಖಚಿತ

NRIs Sending Money Home: ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಯುಎಇಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಣದ ಹರಿವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಹೊಸ ಜೀವನಮಟ್ಟದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯರು ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಲೀಜ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರಿಂದ ರವಾನೆಗಳು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುಎಇ ದಿರ್ಹಾಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಮನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದಿರ್ಹಾಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ 24.5 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರು ದಿರ್ಹಾಮ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೇಖನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಂದಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರು ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆರಿಫ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1200-1500 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಈಗ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ 4500 ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಪಡೆದ ಲಾಭವು ಬೇಗನೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭಾರೀ ಹೊರಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು 28 ಪೈಸೆಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 90.43 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ 91 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
