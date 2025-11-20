ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಸುದ್ದಿ..! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ದುಬೈನಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Gold from Dubai: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 20% ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, 2025 ರ CBIC ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯರು ದುಬೈಗೆ ಹೋದಾಗ ಖರೀದಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಚಿನ್ನವೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 12,569 ರೂ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ 11,800 ರೂ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ದುಬೈನಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 10% ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ 8%–25% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ 2%–8% ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ 20% ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದುಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೌಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 99.9% ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಬಿಲ್, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
೨೦೨೫ ರ CBIC ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ೨೦ ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ (ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. ೫೦,೦೦೦ ವರೆಗೆ) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ತರಬಹುದು. ೧೫ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ೪೦ ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ (ರೂ. ೧ ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ) ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಿಗೆ, 20-50 ಗ್ರಾಂಗೆ 3%, 50-100 ಗ್ರಾಂಗೆ 6% ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ 10% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರ ಸಿಇಪಿಎ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
