8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಆಘಾತ : ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ, ವೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವುದು ಕಡಿತ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನೌಕರರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 8, 2025, 03:29 PM IST
  • ವೇತನ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
  • ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ
  • ಈ ಭತ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಆಘಾತ : ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ, ವೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವುದು ಕಡಿತ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನೌಕರರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕ : 
 ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭತ್ಯೆಗಳ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ವೇತನವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಇದು ನೌಕರರ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
 
 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇಂದ್ರದ GST ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ 12 ದಿನ ಇರುವಾಗ್ಲೇ... 80,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದಿಢೀರ್‌ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ವೇತನ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2016 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈಗ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.  ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ವೇತನ ಅಥವಾ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ಭತ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು : 
- 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 196 ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 52 ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು.  36 ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 

- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅನಗತ್ಯ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. 
- ಇದು ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA): ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (TA) - ಇದರ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ವಿಶೇಷ ಸುಂಕ ಭತ್ಯೆಗಳು: ವಿಶೇಷ ಸುಂಕ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭತ್ಯೆಗಳು: ಅವು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಇಲಾಖಾ ಭತ್ಯೆಗಳು: ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : EPFO New Rules: ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್

ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ : 
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರದ್ದಾದ ಭತ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

 ಆದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2025 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ  ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

