ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್.. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯ! ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಭ್ರಮ..

D mart Offers: ವಾರದ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ..? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 17, 2025, 11:21 AM IST
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಫೆಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಬಿಗ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್.. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯ! ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಭ್ರಮ..

D mart savings tips: ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಫೆಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಬಿಗ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 17ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.. ಎಂದರೇ ಇಂದು ಈ ಆಫರ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ. ದಿನಸಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಾಸ್‌ಗಳು, ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳು, ಸೋಪು, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. 

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ – 1 ಕೆಜಿ ಚೀಲ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 50 ರೂ. ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ 25 ಕೆಜಿ ಚೀಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 26 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಗಾಗ "ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1" ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ 5 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆಯ ಕೊಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳ ತೂಕ ಸರಿಯಾಗಿ 1 ಲೀಟರ್ (900 ಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲ) ಇರುವುದೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಳೆ, ಬೀಜ, ಸಕ್ಕರೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮುಂತಾದವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ಲೂಸ್‌ ಆಗಿ(ತೂಕಮಾಡಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ "1+1" ಆಫರ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಮಯ ಇರುವಾಗ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಲಾಭ.

ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಸೋಪ್ ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ದುಬಾರಿ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ (ಜೆನೆರಿಕ್) ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅರ್ಧ ದರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಗನಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೇ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು. ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಆಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದಿನಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ, ಶೂಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ 60-70% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರಕ್‌ ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗಿಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 2000 ರೂ.ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ 500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಟ್ಟಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಫರ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ದಸರಾ ಹೀಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 60% ವರೆಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2.25 ಲೀಟರ್ ಕೂಲ್ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ ಹೊರಗೆ 100 ರೂ. ಆದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 75 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

DMart Ready ಆಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದರೂ, 6-7 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

