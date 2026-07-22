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  • /ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ? PF, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಹೆಲ್ತ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು!

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ? PF, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಹೆಲ್ತ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು!

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ PF, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಬೋನಸ್‌, ಉದ್ಯೋಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.  

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 22, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:57 PM IST
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ? PF, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಹೆಲ್ತ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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