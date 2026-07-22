/ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ? PF, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಹೆಲ್ತ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು!

D-Mart Employee Salary: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಿಟೇಲ್ ಚೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ (D-Mart) ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಬಳವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ PF, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಬೋನಸ್, ಉದ್ಯೋಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇತನವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹುದ್ದೆ, ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹12,000 ರಿಂದ ₹16,000 ವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ₹10,800 ರಿಂದ ₹16,200ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಧ್ಯಮ ಹುದ್ದೆಯ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ಗೆ ₹18,000 ರಿಂದ ₹28,000ವರೆಗೆ ವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ₹30,000 ರಿಂದ ₹55,000ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹40,000 ರಿಂದ ₹90,000ವರೆಗೆ ವೇತನ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾರಾಟ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ Employees Provident Fund (EPF) ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದಿಂದ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಗೇ ದೊರೆಯುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ (Health Insurance) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೋರಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಮನೆಯ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ನೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ರಿಟೇಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ PF, ಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯುಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಬೋನಸ್, ಉದ್ಯೋಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಉದ್ಯೋಗ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.