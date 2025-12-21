English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ದೇಶದ 6ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ DMart ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..! ಇವರು ಓದಿದ್ದು ಕೇವ 12ನೇ ತರಗತಿ

ದೇಶದ 6ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ DMart ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..! ಇವರು ಓದಿದ್ದು ಕೇವ 12ನೇ ತರಗತಿ

D Mart owner : ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್‌ ಮಾಲೀಕರನ್ನು "ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 21, 2025, 07:21 PM IST
    • ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿತು.
    • ಡಿ ಮಾರ್ಟ್‌ ಮಾಲೀಕರನ್ನು "ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ..
    • ಉತ್ತಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..

Trending Photos

ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
camera icon6
Dhana Yoga
ಈ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ! ಬಡತನ ಇವರ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ
ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon16
Gajakesari Yoga
ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!
camera icon7
Shreyas manju mass look photos
ಖದರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದುಳ್ಳಿ ಚೆಲುವೆಯರ ದಿಲ್‌ ಕದ್ದ ನಟ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಮಂಜು..!
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್‌?! ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ, ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon7
Rashmika mandanna vijay deverakondas wedding
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್‌?! ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಭಾಗಿ, ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ದೇಶದ 6ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ DMart ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..! ಇವರು ಓದಿದ್ದು ಕೇವ 12ನೇ ತರಗತಿ

D Mart founder : ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ.. ಕೇವಲ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅವರು, ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ದಮಾನಿ ಇಂದು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಕಾನೇರ್‌ನ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಮಾನಿ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟರು. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಆದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1992 ರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಮಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದರ ಕುಸಿತ, ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು..?

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಆಧಾರವಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಅವರು ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ "ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದಮಾನಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೂ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 3900 ಟನ್‌ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಬಂಗಾರ?

ಮೊದ ಮೊದಲು ದಮಾನಿ ಅವರು 1999 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ನಂತರ ಅದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇಂದು 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 440 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ದೇಶದ 6ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳು : ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಶಿವಕಿಶನ್ ಮುರಾರ್ಕ ದಮಾನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 56 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ಜುನ್ಜುನ್ವಾಲಾ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

D MartD Mart ownerD Mart best offersdmart onlined mart offers today

Trending News