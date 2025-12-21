ದೇಶದ 6ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ DMart ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..! ಇವರು ಓದಿದ್ದು ಕೇವ 12ನೇ ತರಗತಿ

D Mart founder : ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ.. ಕೇವಲ 12ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಅವರು, ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಶಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ದಮಾನಿ ಇಂದು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಉತ್ತಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಕಾನೇರ್ನ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದಮಾನಿ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟರು. ತಂದೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಆದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1992 ರ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಮಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಆಧಾರವಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಅವರು ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ "ಭಾರತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಾಜ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದಮಾನಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಲೂ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದ ಮೊದಲು ದಮಾನಿ ಅವರು 1999 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ನಂತರ ಅದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಇಂದು 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 440 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ದೇಶದ 6ನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳು : ರಾಧಾಕಿಶನ್ ದಮಾನಿ ಪಿಎಂ ಕೇರ್ಸ್ ನಿಧಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಶಿವಕಿಶನ್ ಮುರಾರ್ಕ ದಮಾನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 56 ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ಜುನ್ಜುನ್ವಾಲಾ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.