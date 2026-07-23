D-Mart Shopping Tips: ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಕಾರಣ ಡಿಮಾರ್ಟ್ (D-Mart) ದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಟೇಲ್ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಿಟೇಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಣಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಸಹ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯದ ಲಾಭವನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ "Buy One Get One" ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳೂ ಆಗಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏಕೆ ಉತ್ತಮ?
ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಿಂಗಳ 30 ಅಥವಾ 31ನೇ ದಿನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಾರಾಂತ್ಯ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆತುರವಿಲ್ಲದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಣಿತರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಸಿಕ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಒಂದೇ ಬಾರಿ ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಬೂನು, ಶಾಂಪೂ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಫರ್ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ
ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆ, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಫರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
* ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
* ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯ.
* ಬಿಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಫರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕೆಲ ರಿಟೇಲ್ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮಾಹಿತಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಫರ್ಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಟಾಕ್, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟ ನೀತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತಿರದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.