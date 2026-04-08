  ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗೋದ್ಯಾಕೆ? ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರ ಇದು!

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗೋದ್ಯಾಕೆ? ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರ ಇದು!

D-Mart: ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ 'ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ' ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 8, 2026, 10:45 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, "ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಸರಳ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಈಗ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಹೆಸರು ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.. 

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ದಮಾನಿ. ಅವರು 2002 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಭಾವನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಆಗ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಈಗ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ 'ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ' ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿ. ಇಲ್ಲಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು MRP ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.. ಲಾಭವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಇದು "ಶೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪೇಸ್" ಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಂದು, ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ "ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ" ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಠವಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

