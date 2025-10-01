English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 1, 2025, 04:52 PM IST
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
  • ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
  • ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ: ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ನವದೆಹಲಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟು ದರವು ಶೇ.55 ರಿಂದ ಶೇ.58 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 11.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು 6.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿತ್ತು'

ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಎಂಬುದು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎ ದರವನ್ನು ಶೇ.53 ರಿಂದ ಶೇ.55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಇದು ಶೇ.58 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನೌಕರರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮೂಲ ವೇತನ ₹60,000 ಇದ್ದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಶೇ.55 ರ ಡಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹33,000 ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶೇ.58 ರ ದರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಡಿಎ ₹34,800 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ₹1,800 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವು ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಹಿಂದಿನ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

