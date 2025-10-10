ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ: ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ 186% ಹೆಚ್ಚಳ: ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ...

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವಾದ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು 2.57 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ₹9,000. 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ₹225,000. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹250,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಕಳೆದ ವಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಅನ್ನು 3% ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 ಜೊತೆಗೆ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ₹540 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಇದು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ₹28,440 ಕ್ಕೆ 58% ಡಿಎಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.9,000 ಅನ್ನು 3% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.270 ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.14,220 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು?
7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂಲ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.18,000. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ 60% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ (ಮೂಲ ವೇತನ + ಡಿಎ) ರೂ.28,800 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವು 1.8 ಮತ್ತು 3.0 ರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 1.8 ಮತ್ತು 2.86 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
1.8 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (DA ಹೊರತುಪಡಿಸಿ):
ಮೂಲ ವೇತನ: ರೂ.18,000
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 1.8
ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ: 18,000 x 1.8 = ರೂ.32,400
(ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.12.5 ಹೆಚ್ಚಳ)
2.86 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (DA ಹೊರತುಪಡಿಸಿ):
ಮೂಲ ವೇತನ: ರೂ.18,000
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 2.86
ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ: 18,000 x 1.8 = ರೂ.51,480
(ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.78.75 ಹೆಚ್ಚಳ)
1.8 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ):
ಮೂಲ ವೇತನ: ರೂ.28,000
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 1.8
ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ: 28,000 x 1.8 = ರೂ.51,840
(ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.80 ಹೆಚ್ಚಳ)
2.86 ಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ (60% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ):
ಮೂಲ ವೇತನ: ರೂ.28,000
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 2.86
ಹೊಸ ಮೂಲ ವೇತನ: 28,000 x 2.86 = ರೂ.82,368
(ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ 186% ಹೆಚ್ಚಳ)
ಸೂಚನೆ: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.)