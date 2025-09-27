ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.! ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪಿಎಸ್ಯು) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಶೇ 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಡಿಎ ಶೇ. 53 ರಿಂದ ಶೇ. 55 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ ಡಿಎ ಜನವರಿ 1, 2025 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.ದಸರಾ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯದಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪುಟ ಮಾಡಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 12 ತಿಂಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ) 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ 145 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೇವಲ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ , ಅದನ್ನುಶೇ 53 ರಿಂದ ಶೇ 55 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಕ್ಕೂಟ (CCGEW) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. DA-DR ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. CCGEW ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ SB ಯಾದವ್, "ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಬಾಕಿ ಇರುವ DA/DR ಕಂತಿನ ಘೋಷಣೆಯಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯ ವಿಳಂಬವು ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ದಸರಾ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಿಎಲ್ಬಿ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯಾದವ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ/ನೀಡುವಂತೆ ಒಕ್ಕೂಟವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.