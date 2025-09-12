ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ನಂತರವೇ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ನಂತರ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? :
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಎ ಬಾಕಿಗಳು :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಡಿಎ ದರಗಳು ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎಯಲ್ಲಿ 2% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಜನವರಿ-ಜೂನ್ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಡಿಎಯನ್ನು 53% ರಿಂದ 55% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈಗ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಡಿಎ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವಿಭಿನ್ನ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 9,900 (55%) ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಇದರಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ವೇತನ 27,900 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ.
- ಡಿಎ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಡಿಎ ಮೊತ್ತ 10,440 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು 28,440 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ
- 55% ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 4,950 ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ 13,950 ರೂ.ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಪರಿಹಾರ 5,220 ರೂ.ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 14,220 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅಂಥಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ನಂತರ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.