English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 12, 2025, 03:49 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.
  • ಎಐಸಿಪಿಐ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

Trending Photos

ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!
camera icon10
Actress Gautami daughter
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿ ಈ ಚೆಲುವೆ!
ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ 40 ಸಾವಿರ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ! ಪುರುಷನಿಂದ ಪರಮಸುಂದರಿಯಾದ ಈಕೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ
camera icon8
Anaya Bangar On Marriage Proposal
ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ 40 ಸಾವಿರ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ! ಪುರುಷನಿಂದ ಪರಮಸುಂದರಿಯಾದ ಈಕೆಗೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಬಿಡಬೇಡಿ.. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಳ್ಳೋದು ಬಿಡಬೇಡಿ.. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ
ವಾರಕ್ಕೆ 2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದ ಈ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಇದೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ! ಹೇಗೆ?
camera icon7
bigg boss 9
ವಾರಕ್ಕೆ 2.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸದ ಈ ನಟಿಯ ಬಳಿ ಇದೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ! ಹೇಗೆ?
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ  ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.  ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ ಎಐಸಿಪಿಐ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಎ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ನಂತರವೇ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ? ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಡಿಎ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ನಂತರ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.  ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ? :
ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 55% ರಿಂದ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಿಮ್ಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 700 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ..!

ಡಿಎ ಬಾಕಿಗಳು  : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಡಿಎ ದರಗಳು ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಜುಲೈ 2025 ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎಯಲ್ಲಿ 2% ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಜನವರಿ-ಜೂನ್ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಡಿಎಯನ್ನು 53% ರಿಂದ 55% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈಗ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ 3% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಡಿಎ 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ:
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವಿಭಿನ್ನ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು 9,900 (55%) ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
- ಇದರಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟು ವೇತನ 27,900 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. 
- ಡಿಎ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಡಿಎ ಮೊತ್ತ 10,440 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು 28,440  ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ 9,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ  
-  55% ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ  4,950  ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 
- ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ 13,950 ರೂ.ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಪರಿಹಾರ   5,220 ರೂ.ಗೆ ಏರುತ್ತದೆ.  
- ಇದು ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 14,220  ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? : 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಅಂಥಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ನಂತರ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

DADA hikesalary hikeCentral Govt Employees

Trending News