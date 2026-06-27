/ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ... 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌!

ನವದೆಹಲಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ (8th Pay Commission) ಜಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯತ್ತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (Dearness Allowance - DA) ಹೆಚ್ಚಳ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2026ರ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಎರಡನೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.
ಈ ಡಿಎ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಗ್ರಾಹಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (CPI-IW) 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಡಿಎ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನದ 60% ಡಿಎ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2% ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಡಿಎ 62%ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. 3% ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಡಿಎ 63% ತಲುಪಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ, ವರದಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
ನೌಕರರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?
ಡಿಎಯಲ್ಲಿ 2-3% ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ನಡುವೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಜುಲೈ 2026ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. 2-3% ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಂದಾಜು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ಬಳಿಕವೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)