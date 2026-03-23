English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಭತ್ಯೆ..!

DA Hike Updates: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 23, 2026, 09:20 AM IST
Trending Photos

ನವದೆಹಲಿ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಲೋಕೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು: 

ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದಲ್ಲಿ, ಲೋಕೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು 160 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ALK ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ: 

ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಮೇಲ್) ರೂ. 606 ಮತ್ತು ರೂ. 969; 

ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಪ್ರಯಾಣಿಕ)/ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಟಾರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೂ. 600 ಮತ್ತು ರೂ. 960;

ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಸರಕು) ರೂ. 594 ಮತ್ತು ರೂ. 951; 

ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಶಂಟಿಂಗ್) ಗ್ರಾಂ. I ರೂ. 461 ಮತ್ತು ರೂ. 737; 

ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಶಂಟಿಂಗ್) ಗ್ರಾಂ. II ರೂ. 447 ಮತ್ತು ರೂ. 715;

ಸೀನಿಯರ್ ಎಫ್‌ಎಂ-1, ಸೀನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ರೂ. 447 (ಶಂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ರೂ. 287) ಮತ್ತು ರೂ. 715; 

ಎಫ್‌ಎಂ-1, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ರೂ. 430 (ಶಂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ರೂ. 277) ಮತ್ತು ರೂ. 688; 

ಸೀನಿಯರ್ ಎರಡನೇ ಫೈರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೂ. 430 (ಶಂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ರೂ. 277) ಮತ್ತು ರೂ. 688; 

ಎರಡನೇ ಫೈರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೂ. 362 (ಶಂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ರೂ. 216) ಮತ್ತು ರೂ. 579.

ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಇದೇ ರೀತಿ, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸಹ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಮೇಲ್/ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 549 ಮತ್ತು 878 ರೂ;

ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 543 ಮತ್ತು 869 ರೂ; 

ಸೀನಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 543 ಮತ್ತು 869 ರೂ; 

ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ 537 ಮತ್ತು 859 ರೂ; 

ಸೀನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡ್/ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಮನ್‌ಗೆ 320 ಮತ್ತು 512 ರೂ

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡ್/ಬ್ರೇಕ್‌ಮನ್‌ಗೆ 305 ಮತ್ತು 488 ರೂ. (ಗಾರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಈಗ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.)

ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ALK ಯ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.

ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ದರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ

About the Author
DA hikeIndian Railways allowance hikekilometrage allowance revisionloco pilot salary Indiarailway staff benefits 2024

Trending News