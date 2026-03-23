DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ ಭತ್ಯೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ದರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಲೋಕೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು:
ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದಲ್ಲಿ, ಲೋಕೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 100 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು 160 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ALK ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ:
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran US War : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ; ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಆದೇಶ
ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಮೇಲ್) ರೂ. 606 ಮತ್ತು ರೂ. 969;
ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಪ್ರಯಾಣಿಕ)/ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಟಾರ್ಮ್ಯಾನ್ ರೂ. 600 ಮತ್ತು ರೂ. 960;
ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಸರಕು) ರೂ. 594 ಮತ್ತು ರೂ. 951;
ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಶಂಟಿಂಗ್) ಗ್ರಾಂ. I ರೂ. 461 ಮತ್ತು ರೂ. 737;
ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ (ಶಂಟಿಂಗ್) ಗ್ರಾಂ. II ರೂ. 447 ಮತ್ತು ರೂ. 715;
ಸೀನಿಯರ್ ಎಫ್ಎಂ-1, ಸೀನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ರೂ. 447 (ಶಂಟಿಂಗ್ಗೆ ರೂ. 287) ಮತ್ತು ರೂ. 715;
ಎಫ್ಎಂ-1, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ ರೂ. 430 (ಶಂಟಿಂಗ್ಗೆ ರೂ. 277) ಮತ್ತು ರೂ. 688;
ಸೀನಿಯರ್ ಎರಡನೇ ಫೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ರೂ. 430 (ಶಂಟಿಂಗ್ಗೆ ರೂ. 277) ಮತ್ತು ರೂ. 688;
ಎರಡನೇ ಫೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ರೂ. 362 (ಶಂಟಿಂಗ್ಗೆ ರೂ. 216) ಮತ್ತು ರೂ. 579.
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇದೇ ರೀತಿ, ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸಹ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಮೇಲ್/ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ 549 ಮತ್ತು 878 ರೂ;
ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ 543 ಮತ್ತು 869 ರೂ;
ಸೀನಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ 543 ಮತ್ತು 869 ರೂ;
ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ 537 ಮತ್ತು 859 ರೂ;
ಸೀನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡ್/ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ರೇಕ್ಮನ್ಗೆ 320 ಮತ್ತು 512 ರೂ
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡ್/ಬ್ರೇಕ್ಮನ್ಗೆ 305 ಮತ್ತು 488 ರೂ. (ಗಾರ್ಡ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಈಗ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.)
ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳ (ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ) ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ALK ಯ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೊಣಗಳು ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ!
ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ದರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ