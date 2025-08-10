English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್...!

ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು 1 ಕೋಟಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 10, 2025, 10:05 AM IST
  • ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 3% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 55% ರಿಂದ 58% ಆಗಲಿದೆ.
  • ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ 2% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 53% ರಿಂದ 55% ಆಗಿತ್ತು.
  • ಜೂನ್ 2025 ರ CPI-IW 145 ಆಗಿದ್ದು, 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ 143.6 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3% ಏರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕವಾಗಿದೆ.

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್...!
ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮುನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಕಾದಿದೆ. ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಅವಧಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಏರಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆಯು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಅವಧಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯ ಘೋಷಣೆಯು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ?

ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3% ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ 55% ರಿಂದ 58%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು 53% ರಿಂದ 55% ಕ್ಕೆ 2% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು.ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜೂನ್ 2025 ರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (CPI-IW) 145 ಆಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2024 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2025 ರವರೆಗಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ 143.6 ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು 58% ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ?

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ ₹40,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, 3% ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹1,200 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೇತನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ (Travel Allowance) ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ.

ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಡಿಎ ಏರಿಕೆ

ಈ ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯು ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಡ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ (ToR) ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಈ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

DA Hike Latest NewsDA hikeLatest News3 percent increase in dearness allowanceDearness Allowance

