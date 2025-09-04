English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ

DA Hike Announced: ಈ ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,200 ರಿಂದ 2,200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 4, 2025, 01:06 AM IST
  • ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಏರಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಐದನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಡಿಎ 455% ರಿಂದ 466% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
  • ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಡಿಎ 246% ರಿಂದ 252% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.

DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ
DA Hike Announced: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಏರಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ವಿವರ:

  • ಐದನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಐದನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು 455% ರಿಂದ 466% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 01, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
  • ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಆರನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು 246% ರಿಂದ 252% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಸಹ ಜನವರಿ 01, 2025 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

ನೌಕರರಿಗೆ ಲಾಭ:

ಈ ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,200 ರಿಂದ 2,200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರನಿಗೆ 11% ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 2,200 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ:

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಐದನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

