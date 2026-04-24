8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ವೇತನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

DA Hike Latest Update: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಅನ್ನು 2% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 58 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 60 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ 3% ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೇತನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಘೋಷಣೆ:
2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತು, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹6,791.24 ಕೋಟಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಆರ್ನ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂತನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೂತ್ರ:
ಎಐಸಿಪಿಐ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರುವರ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು (ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್) ನವರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ದಸರಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಡಿಎಯನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ 2% ಡಿಎ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು, ಈ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ 60 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 63 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನೌಕರರ ವೇತನವು ಅವರ ಪೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ವೇತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಹಂತ-1 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹18,000 ಮೂಲ ವೇತನವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 63% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ₹11,340ರವರೆಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹಂತ 18 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ವೇತನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಮೂಲ ವೇತನ ಸುಮಾರು ₹250,000 ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 63 ಡಿಎ ಎಂದರೆ ₹1,57,500ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೇತನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 3, 2025ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು (NC-JCM) ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಗಡುವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2027 ರೊಳಗೆ ಹೊಸ ಆಯೋಗವು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.