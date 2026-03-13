English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ.. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ!

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ.. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ!

DA Hike: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 13, 2026, 05:13 PM IST
  • ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್
  • ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ವಿಲೀನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

Trending Photos

ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು!
camera icon6
Monaco
ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು!
ರೀಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಯಾಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ! ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನೇ ಮರೆಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ
camera icon6
Horror Movies
ರೀಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಯಾಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ! ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನೇ ಮರೆಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ: ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ರಾಜವೈಭೋಗ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
ಗುರು-ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ: ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌, ರಾಜವೈಭೋಗ
ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!
camera icon6
Trisha Krishnan
ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಲವ್‌.. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ ತ್ರಿಶಾ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ.. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ!

DA Salary Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾದುಕುಳಿತಿರುವುದು ಜನವರಿ-ಜೂನ್ 2026ರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದೀಗ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್‌ ಧಮಾಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದಿರುವ ರೂಢಿ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಸರದಿಯ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸರದಿಯ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಮುಗಿದು ವಾರವೇ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಎ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. 

ಯಾವಾಗ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು? 
ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಥ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 18 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Income Tax Rules: ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ: ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ!

ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉಡುಗೊರೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಮಾರ್ಚ್ 18 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 2% ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ 2% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಅದು 58% ರಿಂದ 60%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 - ₹46,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ!

ಡಿಎ ವಿಲೀನ ಆಗುತ್ತಾ?
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 50% ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ಈಡೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೆಯದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ಎಂದರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

DA hike8th Pay CommissionDA Hike UpdateDA Hike News8th Pay Commission News

Trending News