ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ.. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ!

DA Salary Hike: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾದುಕುಳಿತಿರುವುದು ಜನವರಿ-ಜೂನ್ 2026ರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಹೆಚ್ಚಳ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದೀಗ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡುಬಂದಿರುವ ರೂಢಿ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಸರದಿಯ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸರದಿಯ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಹೋಳಿ ಮುಗಿದು ವಾರವೇ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಎ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ಯಾವಾಗ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು?
ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಸಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನವರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇಯಲ್ಲ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಥ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 18 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಉಡುಗೊರೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಮಾರ್ಚ್ 18 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ 2% ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ 2% ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಅದು 58% ರಿಂದ 60%ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ವಿಲೀನ ಆಗುತ್ತಾ?
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 50% ಮೀರಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ಈಡೇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರನೆಯದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ಎಂದರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂತಲೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
