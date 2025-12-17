Variable DA Hike News: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

Daily Wage Hike: ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (ವಿಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ರೂ 168 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಆಡಳಿತವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ದರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ₹14,562 ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವೇತನವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹14,394 ಮತ್ತು ₹554 ರಿಂದ ₹560 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ-2 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,712 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹566 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ-1 ವರ್ಗದ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,812 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹570 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ-2 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,012 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹577 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ-1 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,237 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹586 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,637 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹601 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಗ-3 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,837 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹571, ವರ್ಗ-2 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,987 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹576 ಮತ್ತು ವರ್ಗ-1 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,347 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹590 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 14,562 ರೂ., ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಗ-2 ರೂ. 14,712 ಮತ್ತು ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಗ-1 ರೂ. 14,812 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ-2 ಕ್ಕೆ 15,012 ರೂ., ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ-1 ಕ್ಕೆ 15,237 ರೂ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 15,637 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೇತನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
