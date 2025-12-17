English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Variable DA Hike News: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

Variable DA Hike News: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

Daily Wage Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ತಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:44 PM IST
  • ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
  • ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ .
  • ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Trending Photos

ಗಂಭೀರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತೊರೆದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಟ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ..! ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ
camera icon7
Coach Gautam Gambhir
ಗಂಭೀರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ತೊರೆದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಆಟ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ..! ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
camera icon6
Gouri kalyana colors kannada
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸೋದೇ ಅಮ್ಮನ ಗುರಿ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಿದೆ..!
&#039;ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ...&#039; ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕುರಿತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ
camera icon9
dhurandhar actor
'ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ...' ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕುರಿತ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ
ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!
camera icon5
Rashmika mandana bachelor party
ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ..!
Variable DA Hike News: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ

Daily Wage Hike: ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (ವಿಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ರೂ 168 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಆಡಳಿತವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ದರಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ₹14,562 ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವೇತನವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹14,394 ಮತ್ತು ₹554 ರಿಂದ ₹560 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ-2 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,712 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹566 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ-1 ವರ್ಗದ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,812 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹570 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ-2 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,012 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹577 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ-1 ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,237 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹586 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,637 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹601 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಿದು! ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್‌

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಗ-3 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,837 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹571, ವರ್ಗ-2 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹14,987 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹576 ಮತ್ತು ವರ್ಗ-1 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15,347 ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ₹590 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 14,562 ರೂ., ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಗ-2 ರೂ. 14,712 ಮತ್ತು ಅರೆ-ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಗ-1 ರೂ. 14,812 ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾಸಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ-2 ಕ್ಕೆ 15,012 ರೂ., ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ-1 ಕ್ಕೆ 15,237 ರೂ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 15,637 ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ವೇತನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇಳಿಕೆ..! ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Daily Wage HikeEmployment News IndiaGovernment notificationHotel Staff WagesLabour Department Update

Trending News