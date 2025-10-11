ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಅನುಭವದ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರುಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಗಳಿಸಿ! ಸಕ್ಸಸ್‌ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌..

business idea: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರವು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಸ್ಟ್.. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಖಾತರಿ. ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಏನು ಬೇಕು? ಈಗ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬೇಕು. 10 ಎಮ್ಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೈರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಮೊದಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಡೈರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರಳವಾದ ಶೆಡ್ ಸಾಕು. ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶೆಡ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ದನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ. ಎಮ್ಮೆಗಳ ಬೆಲೆ ತಲಾ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮೆಹ್ಸಾನಾ, ಮುರ್ರಾ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ತಳಿಗಳ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚು ಎಂದರೆ ಮೇವು. ಮೇವನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೋಳದ ಜೋಳದ ಪುಡಿ, ಗೋಧಿ ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಬೀಜದ ಕೇಕ್ (ಹತ್ತಿಬೀಜದ ಕೇಕ್, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಕೇಕ್) ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು..
10 ಎಮ್ಮೆ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಫೀಡ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೀಡ್ ಕಟ್ಟರ್ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಶೆಡ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ, ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 10 ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಫೀಡ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾದವುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಮೂಲ ಯಂತ್ರ ಸಾಕು. ಫೀಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 10 ಎಮ್ಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೈರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
