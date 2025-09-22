8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ..! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ 186 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ..!

8th pay commission minimum salary increase: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಆಯೋಗವು 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, " ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ:
ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 186 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 18,000 ರೂ. ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ 7,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಸಲಹಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಂಡಳಿಯ (ಜೆಸಿಎಂ) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗ) ಶಿವ ಗೋಪಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 2.86 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.57 ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 29 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು (ಬಿಪಿಎಸ್) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು 2.86 ರ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವು ಶೇ. 186 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 51,480 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ 18,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 9,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 186 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 25,740 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಶ 2.86 ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ಯಾವಾಗ ರಚನೆಯಾಯಿತು?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2016 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು 7,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 18,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು; ವೇತನ ರಚನೆ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು; ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು; ಮತ್ತು ಜನವರಿ 1, 2016 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.