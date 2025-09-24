English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್...! 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..!

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:46 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಾರೆ
  • ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಭರವಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದಸರಾ ಗಿಫ್ಟ್...! 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ..!

ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಂಗರೇಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಈ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಿಂಗರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಿಂಗರೇಣಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಲಾಖೆಯು ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ 1.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಅವರು ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗಿಂತ ರಾಜ್ಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಲ್ತಾನಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಭರವಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಎಷ್ಟು?

ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಗರಿಷ್ಠ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೌಕರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,495 ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ನೌಕರರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಾರೆ.

