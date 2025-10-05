English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ..! ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ

DORB export policy change 2025: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಕೈಗೆಟುಕದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದವು. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ 170 ರೂ. ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 5, 2025, 06:56 PM IST
  • ಈ ಕ್ರಮವು ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ
  • ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಹಲವು ಘಟಕಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ..! ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ

DORB export policy change 2025 : ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಕೈಗೆಟುಕದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದವು. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ 170 ರೂ. ದಾಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ D mart ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್! ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 90 ಪ್ರತಿಶತ ರಿಯಾಯಿತಿ..

ಕೇಂದ್ರವು “ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟು (DORB)” ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಹಲವು ಘಟಕಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ನಿಷೇಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5–6 ಲಕ್ಷ ಟನ್ DORB ಅನ್ನು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರಫ್ತು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮವೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಣಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ನಿರ್ಧಾರ. ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಶೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RBI ಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ RBI ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ — ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಹಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಳಿಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
 

de-oiled rice bran export ban lifted Indiarice bran oil production boostDORB export policy change 2025benefits rice millers eastern Indiasolvent extraction industry support

