Dearness Allowance: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಯನ್ನು(DA) 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (DR) ಮೂಲವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ?
ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ (DR) ಘಟಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕೂಡ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು?
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, AICPI ಯ 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಸಿದ ಸೂತ್ರವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕುವ ಸೂತ್ರ:
ಡಿಎ (DA) ಶೇಕಡಾವಾರು = [(AICPI ಸರಾಸರಿ (ಮೂಲ ವರ್ಷ 2001 = 100) ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ – 261.42) / 261.42] x 100
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕುವ ಸೂತ್ರ:
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ DA ಶೇಕಡಾವಾರು = [(AICPI ಸರಾಸರಿ (ಮೂಲ ವರ್ಷ 2001 = 100) – 126.33) / 126.33] x 100
ಹೀಗಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ 2% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು AICPI ಯ 12-ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ:
ಡಿಎ ಶೇಕಡಾವಾರು = (145.54 × 2.88 − 261.33) / 261.33 × 100
= (419.155 − 261.33) / 261.33 × 100
= 157.825 / 261.33 × 100 = 60.39%
ಇದನ್ನು 60% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಮೂಲ ವೇತನದ ಹಿಂದಿನ 58% ರಿಂದ 2% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (AICPI) ಮೂಲಕ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದೇ?
ಇಂಧನ, ಕಚ್ಚಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಲೋಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.26 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 9.68 ರ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 3.93 ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 4.78 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
63% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ:
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು 3% ವರೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ 60% ನಿಂದ 63%ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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