DA Hike News: ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಜೂನ್ 2026ರ CPI-IW ಡೇಟಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ 3% ಏರಿಕೆ!
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ, 60% ಇರುವ ಡಿಎ 63%ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಜುಲೈ 2026ರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗವೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಲೆಕ್ಕಾಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ನೀಡುವ ಗ್ರಾಹಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ 2026ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ, ಜೂನ್ 2026ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ CPI-IW ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 2026ರಲ್ಲಿ 150.8ರಷ್ಟಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ 151.9 ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಚೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ?
ಜುಲೈ 2026ರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ನಂತರವೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆದೇಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷವೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಎ ಘೋಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್:
ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದರಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಸುಮಾರು 49.2 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 68.7 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
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