/ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್: ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ! ಡಿಎ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಖಾತೆಗೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೌಕರರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವಾಗಿರುವ AICPI-IW ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಇದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.63ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರವೇ ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತರೆ, ಅದನ್ನು ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರಿಯರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೌಕರರಿಗೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಂಜನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ Fitment Factor. ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು 3.0ರಿಂದ 3.5ರವರೆಗಿನ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ ₹18,000 ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ವಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮೇಲೂ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ₹9,000ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.