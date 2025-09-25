ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ : ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಆಗಲಿದೆ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ (ತುಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ) ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. 01-07-2025 ರಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಡಿಎ/ಡಿಆರ್ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ (ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ) ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ (ಜುಲೈನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? :
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI-IW) ಆಧರಿಸಿದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು DA ಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI)ವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬ್ಯೂರೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ನೈಜ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಋತು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ :
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಕೂಡಾ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ (PLB) ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. DA/DR ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಳಂಬದ ನಡುವೆಯೂ , ಎಂಟನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ಇನ್ನೂ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಔಪಚಾರಿಕ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವು ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.