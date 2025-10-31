English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಘೋಷಣೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೌರವ ಧನವೂ ಏರಿಕೆ

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಘೋಷಣೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೌರವ ಧನವೂ ಏರಿಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಚುನಾವಣೆಗಳು, ನಿಯಮಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 31, 2025, 01:38 PM IST
  • ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ
  • ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
  • ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು

Trending Photos

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Manisha Koirala
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
camera icon5
Gold rate today
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಶಾಕ್..‌ 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon9
Which Animal Meat World Eat The Most
ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲ.. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon6
Guru Gochar
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮಹಾದಶ: ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಘೋಷಣೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೌರವ ಧನವೂ ಏರಿಕೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಚುನಾವಣೆಗಳು, ನಿಯಮಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹಲವಾರು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಬುಧವಾರ ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 'ಸುರಕ್ಷತಾ' ನೆರವು ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್‌ನ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಪಿಎಫ್‌ಒ: ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು : 
ಕೇರಳವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 1,200 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು, ಪುರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಹಲವಾರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ: 
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಸಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,600 ರೂ. ಯಿಂದ 2,000 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸುಮಾರು 49 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೋಬ್ರಾಪೋಸ್ಟ್ ನದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ; ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಿರುಗೇಟು

ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ: 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು 'ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಯೋಜನೆ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 35 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 1,000 ರೂ.ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು 31.34 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3,800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೌರವ ಧನ: 
ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗೌರವಧನವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್: ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ : 
'ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯುವಕರಿಗೆ 1,000 ರೂ. ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ವಾರ್ಷಿಕ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಡಿಎ :
ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಿಂದಿನ 2 ಮತ್ತು 3 ಪ್ರತಿಶತದ ಬದಲು ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂತು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ/ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ : 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

DADA hikeDearness Allowancesalary hikeKerala govt

Trending News