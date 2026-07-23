/DA DR Hike: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ.. ಡಿಎ & ಡಿಆರ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ನೀಡುವಂತೆಯೇ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು (DR) ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಸೌಲಭ್ಯ?
ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನಿವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (DR) ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿಇತಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 65 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಡಿಎ, ಡಿಆರ್ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಿಎ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ (AICPI) 12 ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲೂ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಡಿಆರ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು? ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮರು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಒಪಿಎಸ್) ಅನ್ನು ಮರು ಜಾರಿ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಡಿಎ, ಡಿಆರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ:
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಶೇ. 58 ರಿಂದ ಶೇ. 60 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಘ (ಐಬಿಎ) 2026 ರ ಮೇ, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ₹ 48,000 ರಿಂದ ₹ 1,17,000 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಅನ್ನು ₹ 435 ರಿಂದ ₹ 1,050 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮೇ 13 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಮುಂದಿನ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯಾವಾಗ? ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಡಿಎ, ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3% ಏರಿಕೆ ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟಿರುವ ಡಿಎ ಶೇ. 63ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ:
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಡಿಎ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೊತ್ತವು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಥವಾ ಅರೆ-ನಗರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಪಿಂಚಣಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.