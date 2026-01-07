ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ..ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Debit Card : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಈಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತವೆ. ಪಿನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಣಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡ್ನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಬಳಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಕಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಆದರೆ ಅಪಾಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ-ಅಧಿಕಾರ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
