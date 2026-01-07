English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ..ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ..ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Debit Card :ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿಯೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 7, 2026, 07:45 PM IST
  • ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
  • ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಐದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ

ಈ ಐದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ..ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Debit Card : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಹಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:UIDAIನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೀಸು ಏರಿಕೆ!

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಈಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ ಮೇಲೆ ನಕಲಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತವೆ. ಪಿನ್ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಣಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಬಳಸಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಕಲಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಆದರೆ ಅಪಾಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ-ಅಧಿಕಾರ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. PF ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

debit cardSafety tipsdebit cardbank accountBank Account Trouble

